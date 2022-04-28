Три жилых корпуса по программе реновации построят в районе Капотня в 2022 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Три первых жилых корпуса по программе реновации введут в эксплуатацию в районе Капотни в 2022 году, сообщили в столичном департаменте строительства.

"В настоящее время завершаются монолитные работы, ведется монтаж кровли и устройство внутренних и внешних перегородок", – рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Здания будут переменной этажности. Светлые фасады облицуют керамогранитом и клинкерной плиткой в бежевом, светло-кирпичном и жемчужно-сером цветах. Под домом будет расположена подземная автостоянка.

Первый этаж жилого дома будет нежилым – его отведут под вестибюль, лифтовый холл, комнату дежурного, а также магазины, салоны красоты, спортклубы и другие заведения. Для жильцов будут доступны 320 квартир, из которых восемь адаптируют для маломобильных граждан.

На придомовой территории высадят деревья и кустарники, а также разместят газоны и цветники. Во дворе будут доступны площадки для занятий спортом и детского досуга.

Накануне Сергей Собянин заявил, что столичная программа реновации идет в соответствии с планом. При этом она может быть ускорена, если возникнет такая необходимость.

По информации заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на данный момент в процессе расселения по программе реновации находятся 268 домов. Еще 192 жилых строения полностью расселены.

