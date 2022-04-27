Жители двух домов в Южном Тушине начали переезжать в новостройку по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Южном Тушине началось расселение жителей двух домов по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.
"Первыми новоселами станут жильцы двух пятиэтажек, расположенных по адресам Светлогорский проезд, дом 1, и улица Окружная, дом 2А, в которых всего проживают 327 человек из 104 семей. Для них поблизости возведена новостройка, квартиры в которой горожане могут осмотреть уже сегодня", – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Рядом с новостройкой в Светлогорском проезде расположены парк "Братцево" и природный парк "Сходненский ковш", а также протекает река Сходня. В пешей доступности находятся школа, детсады, медучреждения.
Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что в доме расположены 120 квартир общей площадью более 6 тысяч квадратных метров.
"Всего по программе реновации в Южном Тушине предстоит расселить 111 зданий старого жилого фонда. До конца 2032 года запланировано начать расселение более 18 тысяч человек", – сказал он.
Ранее сообщалось, что в Лосиноостровском районе появится дом по программе реновации. Его построят по адресу Изумрудная улица, владение 28. Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что в настоящее время выполняются работы по устройству свай и шпунтового ограждения котлована. Ввод в эксплуатацию новостройки планируется в 2024 году.
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