Первую новостройку по реновации передали под заселение в Нагорном районе

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Первую новостройку по программе реновации передали под заселение в Нагорном районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Более 50 семей из пятиэтажки переедут в соседнее здание. Руководитель департамента Сергей Левкин рассказал, что расстояние между расселяемым домом и новостройкой составляет около 100 метров.

"У новоселов жизненный уклад не меняется: сохраняется привязка к детским садам, школам и поликлиникам, не нарушаются уже существующие социальные связи", – отметил Левкин.

В Южном административном округе это 13-й по счету дом, построенный по программе реновации. В Нагорном районе планируют переселить более 10 000 жителей из 53 старых домов. Три здания планируется сохранить и реконструировать.

Ранее сообщалось, что в этом году в Таганском районе введут в эксплуатацию первую новостройку по программе реновации. На объекте завершаются отделочные и фасадные работы, проводится благоустройство прилегающей территории. Новостройку с подземным паркингом строят по индивидуальному проекту.

