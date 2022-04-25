Первую новостройку по программе реновации введут в этом году на Таганке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В этом году в Таганском районе введут в эксплуатацию первую новостройку по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Речь идет о доме на улице Мельникова, 2. Сейчас там завершаются отделочные и фасадные работы, идет благоустройство придомовой территории.

Новостройку с подземным паркингом строят по индивидуальному проекту. Она состоит из трех секций. Всего в новом доме будет 378 квартир с уже готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации.

Три квартиры предусмотрены для маломобильных граждан – в них увеличат ширину проходов и установят специальную сантехнику. Квартиры будут располагаться со второго этажа. На первом этаже разместятся объекты инфраструктуры, помещения офисов и технические помещения для обслуживания жилых домов. Это могут быть магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. В здании установят грузопассажирские лифты грузоподъемностью 1 000 и 400 килограммов. Их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроят. Во дворе нового дома появится детская игровая площадка. Для любителей уличного спорта установят новые тренажеры, турники и брусья.

Ранее сообщалось, что свыше 7 000 москвичей из программы реновации получат квартиры в 16 новостройках на юге Москвы. Дома располагаются в Восточном Бирюлеве, Западном Бирюлеве, Даниловском, Москворечье-Сабурове, Нагатинском Затоне, Нагорном, Царицыне, Южном Чертанове. В настоящий момент под заселение уже передали 12 домов.

