Два дома по программе реновации построят в Люблине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два дома по программе реновации планируется построить на Совхозной улице в столичном районе Люблино. Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

"Они будут объединены одноуровневой подземной автостоянкой. На первых этажах домов появятся нежилые помещения под аренду, входные группы с лифтовыми холлами, помещения консьержа и колясочные", – рассказала она.

Два корпуса на 466 квартир будут состоять из двух и трех секций соответственно. Всего предусмотрено 166 однокомнатных и 200 двухкомнатных квартир, остальные же – трех- или четырехкомнатные. К моменту въезда горожан во всех квартирах будет сделана внутренняя отделка.

Первые этажи и цоколи зданий облицуют кирпичом, а выше оформление будет выполнено из навесных панелей. Во дворе появятся места для парковки автомобилей, детские и спортивные площадки, места для отдыха. Прилегающую территорию озеленят.

Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что во втором квартале текущего года более 10 тысяч москвичей переедут в новостройки по программе реновации. Под заселение будут переданы больше 20 домов в восьми административных округах столицы. На сегодняшний день жители 457 домов переезжают в 167 новостроек.