Дом по программе реновации на Сходненской улице передадут под заселение в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Южное Тушино ввели в эксплуатацию дом, построенный по программе реновации. В течение 2022 года к переезду смогут приступить около 120 семей, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"С вводом в эксплуатацию нового дома 12, корпуса 1, на Сходненской улице начнется расселение пятиэтажек на улицах Новопоселковой и Сходненской", – приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что в новом корпусе расположены 147 квартир с улучшенной отделкой.

Всего в Южном Тушине по программе реновации предстоит расселить 111 зданий. До конца 2032 года запланировано начать расселение более 18 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что во втором квартале текущего года в новые дома по программе реновации переедут более 10 тысяч москвичей. Для заселения планируется передать более 20 новостроек в восьми административных округах столицы.

На сегодняшний день жители 457 домов переезжают в 167 новостроек. 88 домов уже полностью расселили, 91 дом снесли. В новые дома в Москве уже переехали около 52 тысяч жителей. Остальные оформляют необходимую документацию для переезда.

