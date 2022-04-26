Дома по программе реновации построят на территории бывшей промзоны Кунцево

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Дома по программе реновации построят на территории бывшей промышленной зоны Кунцево на западе столицы. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса в телеграм-канале.

"В районе Кунцево в программу реновации включен 61 жилой дом, общая площадь квартир в этих зданиях превышает 170 тысяч квадратных метров. В них проживают 10,6 тысячи человек. Для строительства домов по программе реновации на территории бывшей промзоны Кунцево предусмотрено 4,73 гектара из общей площади участка в 15,89 гектара", – говорится в сообщении.

В столичном Стройкомплексе отметили, что для строительства домов по программе реновации в районе подобраны три стартовые площадки. На территории бывшей промзоны может быть построено более 95 тысяч квадратных метров жилья.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на территории бывшей промзоны Владыкино построят новый индустриальный квартал с современными спортивными центрами, офисами и гостиницей. Подлежащая реорганизации территория расположена в Отрадном – между Сигнальным проездом и путями Московского центрального кольца (МЦК). В настоящее время там находятся склады и офисы.

Также сообщалось о планах реорганизовать четыре участка на территориях бывших промышленных зон Медведково, Грайвороново и Алабушево.

