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09:52

Около 200 москвичей переезжают в дом по программе реновации на Илимской улице

городреновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 200 жителей столичного района Лианозово переезжают из двух старых домов в новостройку по программе реновации. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что здание построили для расселения домов 5 и 5б на Илимской улице.

"Сегодня 185 москвичей из 90 семей уже определились с новым жильем. В ближайшее время с ними свяжутся специалисты и пригласят для заключения соответствующих договоров. Те граждане, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru, могут воспользоваться сервисом "Запись на заключение договора" и выбрать удобную дату и время для посещения", – отметил Гаман.

Уточняется, что остальные жильцы продолжают осматривать предложенные квартиры.

Дом на Илимской улице возвели в 2021 году. На первом этаже разместят коммерческие и социальные объекты. Территорию около новостройки благоустроили. Там оборудовали площадки для детей и занятий спортом.

Всего в районе Лианозово по программе реновации планируют расселить пять домов общей жилой площадью свыше 13,5 тысячи квадратных метров. В них проживают свыше 850 человек.

"На данный момент новостройка на Илимской улице активно заселяется, еще для одного объекта ведется разработка градостроительной документации", – отметил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Ранее сообщалось, что свыше 7 000 москвичей из программы реновации получат квартиры в 16 новостройках на юге Москвы. Дома располагаются в Восточном Бирюлеве, Западном Бирюлеве, Даниловском, Москворечье-Сабурове, Нагатинском Затоне, Нагорном, Царицыне, Южном Чертанове. В настоящий момент под заселение уже передали 12 домов.

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