Дом по программе реновации на 168 квартир появится в Лосиноостровском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Лосиноостровском районе появится дом по программе реновации. Его построят по адресу Изумрудная улица, владение 28, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что в настоящее время выполняются работы по устройству свай и шпунтового ограждения котлована. Ввод в эксплуатацию новостройки планируется в 2024 году.
Дом сделают односекционным и обустроят под ним парковку для машин. Фасады здания облицуют клинкерными плитами, на них оборудуют корзины для кондиционеров.
В новостройке запланированы 168 квартир. В каждой сделают улучшенную отделку по стандартам программы реновации.
На первом этаже планируют разместить магазины, кафе, салоны красоты, сервисные службы, фитнес-центры, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части дома создадут колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря и ящики для почты. В грузопассажирских лифтах оборудуют визуальные и тактильные средства информации.
Вход в дом, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделают на одном уровне. Благодаря такому решению люди с колясками, а также маломобильные граждане смогут самостоятельно войти в подъезд. Плитку возле дома сделают с шероховатой поверхностью, чтобы около входа не было скользко.
В рамках проекта запланировано и благоустройство территории около дома. В ходе работ сделают во дворе детскую и спортивную площадки, а также зону для отдыха. Территорию возле новостройки озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.
"В Лосиноостровском районе для расселения по программе реновации строят пять жилых домов. Еще шесть объектов находятся в стадии проектирования, для одного объекта подготавливается градостроительная документация", – отметил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Ранее сообщалось, что дома по программе реновации построят на территории бывшей промышленной зоны Кунцево на западе столицы. В этом районе для возведения домов по программе реновации подобрали три стартовые площадки. На территории бывшей промзоны может появиться более 95 тысяч квадратных метров жилья.
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