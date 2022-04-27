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Город

27 апреля, 21:02

Собянин заявил, что реализация программы реновации в Москве может быть ускорена

мэр Москвыреновациягород

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Реализация программы реновации в Москве идет в соответствии с планом, однако при необходимости она может быть ускорена, сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что москвичи часто адресуют властям вопросы о возможности увеличения интенсивности строительства домов в рамках программы, рассчитывая получить новое жилье как можно быстрее.

"Мы реализуем в те сроки, которые наметили. <...> Все будет реализовываться по плану, будем пытаться даже ускорить (процесс. – Прим. ред.)", – сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

Также он выразил надежду, что снижение ставки льготной ипотеки до 9% в соответствии с поручением Владимира Путина позволит сохранить объемы жилищного строительства.

Ранее Сергей Собянин заявил, что темпы и объемы строительства в Москве снижать не планируют. Градоначальник отметил, что строительный сектор обеспечивает рабочие места во многих отраслях, таких как производство отечественных стройматериалов, сферы ЖКХ, логистики. По словам Собянина, в 2022 году в столице планируют построить 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

"Это наш город": в Москве построили еще 11 домов по программе реновации с начала года

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