Офисное здание ввели в эксплуатацию в Таганском районе после реконструкции

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Офисный центр ввели в эксплуатацию в Таганском районе столицы после реконструкции. Об этом говорится на сайте Мосгосстройнадзора.

"Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию офисного здания в центре столицы после реконструкции. <...> Строительные работы в офисном центре на территории Таганского района завершены, объект полностью соответствует требованиям проектной документации", – заявил председатель организации Игорь Войстратенко.

Объект располагается по адресу Николоямской тупик, дом 4. Площадь здания составляет 400 квадратных метров.

В период реконструкции в офисном центре изменили конфигурацию кровли и внутреннюю планировку помещений. Фасады строения перекрасили в красный цвет и добавили к ним декоративные элементы в виде рустов и молдингов белого цвета.

На каждом этаже обновленного здания располагаются офисные помещения, санузлы и комнаты для уборочного инвентаря. В нем также установлены новые инженерные системы, завершена внутренняя отделка.

В рамках работ у здания провели озеленение. Кроме того, вся территория объекта адаптирована для маломобильных групп населения.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в 2022 году специалисты комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов. Больше всего работ приходятся на Южный, Северо-Восточный и Восточный административные округа.

