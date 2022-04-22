Фасады 1,4 тысячи жилых домов отремонтируют в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2022 году специалисты комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя главы столицы Петра Бирюкова, наиболее масштабные работы пройдут в Южном, Северо-Восточном и Восточном административных округах.

"Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик дома", – отметил заммэра.

Бирюков подчеркнул, что в рамках восстановительных работ на окрашенных фасадах панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей. После этого межпанельные швы заполняются герметиком, фасад грунтуют и окрашивают в два слоя, применяя для этого специальные краски. Они обладают устойчивостью к воздействию влаги и надолго сохраняют насыщенный цвет.

Ремонт фасадов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проведут с использованием специальной полимерцементной смеси на армирующих сетках.

"Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования", – пояснил Бирюков.

В свою очередь, кирпичные фасады в рамках капремонта подвергают обязательной гидрофобизации. Данный метод позволяет защитить здание от разрушительных процессов, начинающихся при попадании воды.

Под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов жилых домов, являющихся объектами культурного наследия. Заммэра уточнил, что в 2022 году планируют отремонтировать фасады 33 таких домов. Главной задачей в этом случае становится сохранение первоначального облика объектов и восстановление их декоративных элементов.

Ранее сообщалось, что в Таганском районе столицы проведут капитальный ремонт жилого дома 1912 года постройки. В рамках реконструкции планируется обновление фасадов, входных групп и подъездов, а также замена инженерных коммуникаций. При этом архитектурный облик и планировка помещений останутся прежними.

