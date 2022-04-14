"Испанский дом" на Варшавском шоссе капитально отремонтируют до конца 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве проведут капитальный ремонт "Испанского дома" на Варшавском шоссе, сообщила пресс-служба столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР) в разговоре с Агентством "Москва".

"В 2022 году начался комплексный капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу Варшавское шоссе, дом 60. <...> До конца года успеем подарить дому вторую жизнь", – заявил заместитель гендиректора организации Сергей Дубинкин.

Представитель ФКР уточнил, что необычное название здания появилось из-за того, что ранее в нем проживали члены коммунистической партии Испании.

Дубинкин напомнил, что дом был построен в 1947 году по индивидуальному проекту архитектора Розенфельда. В рамках капитального ремонта будет обновлен фасад здания и внутридомовые инженерные системы.

В пресс-службе Москомэкспертизы ранее сообщили, что в Таганском районе Москвы будет капитально отремонтирован жилой дом 1912 года постройки. Работы предусматривают обновление фасадов, входных групп и подъездов. Кроме того, произойдет обновление инженерных коммуникаций.

