"Испанский дом" на Варшавском шоссе капитально отремонтируют до конца 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве проведут капитальный ремонт "Испанского дома" на Варшавском шоссе, сообщила пресс-служба столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР) в разговоре с Агентством "Москва".
"В 2022 году начался комплексный капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу Варшавское шоссе, дом 60. <...> До конца года успеем подарить дому вторую жизнь", – заявил заместитель гендиректора организации Сергей Дубинкин.
Представитель ФКР уточнил, что необычное название здания появилось из-за того, что ранее в нем проживали члены коммунистической партии Испании.
Дубинкин напомнил, что дом был построен в 1947 году по индивидуальному проекту архитектора Розенфельда. В рамках капитального ремонта будет обновлен фасад здания и внутридомовые инженерные системы.
В пресс-службе Москомэкспертизы ранее сообщили, что в Таганском районе Москвы будет капитально отремонтирован жилой дом 1912 года постройки. Работы предусматривают обновление фасадов, входных групп и подъездов. Кроме того, произойдет обновление инженерных коммуникаций.
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