Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

14:46

16 новых поликлиник построят в Москве в 2022 году

медицинастроительствогород

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве в текущем году построят 16 новых поликлиник, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в городе строительство медицинских объектов идет по плану. В настоящее время в работе находится 31 стройка общей площадью более 500 тысяч квадратных метров. Проблем с поставками импортных стройматериалов и сложного технологического оборудования нет.

Загрутдинов уточнил, что в текущем году специалисты завершат строительство более 20 объектов здравоохранения.

"В том числе такие уникальные объекты, как лечебно-диагностический комплекс московского клинического научно-практического центра имени Логинова, инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ИКБ № 1, скоропомощные стационарные комплексы с вертолетными площадками на территории НИИ СП имени Склифосовского и ГКБ имени Боткина, 16 поликлиник по новому московскому стандарту и подстанция скорой медицинской помощи", – рассказал Загрутдинов ТАСС.

Он добавил, что уже в июне планируется открыть больницу с родильным домом в Коммунарке в ТиНАО.

18 апреля Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал № 3 детской городской поликлиники № 148 на Новочеркасском бульваре. Работы были начаты в январе прошлого года. Специалисты полностью перестроили здание, благодаря чему удалось выделить помещение для устройства кабинета ЛФК.

До этого сообщалось, что в Савеловском районе Москвы построят новую поликлинику. Она будет рассчитана на 320 посещений в смену. Все кабинеты медицинского учреждения будут оснащены современным оборудованием и мебелью, адаптированной под нужды маломобильных граждан. На территории медучреждения обустроят детскую площадку, велопарковки, высадят кустарники и деревья.

Собянин открыл еще три здания городских поликлиник после реконструкции

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать