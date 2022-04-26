16 новых поликлиник построят в Москве в 2022 году

14:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве в текущем году построят 16 новых поликлиник, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, в городе строительство медицинских объектов идет по плану. В настоящее время в работе находится 31 стройка общей площадью более 500 тысяч квадратных метров. Проблем с поставками импортных стройматериалов и сложного технологического оборудования нет.
Загрутдинов уточнил, что в текущем году специалисты завершат строительство более 20 объектов здравоохранения.
"В том числе такие уникальные объекты, как лечебно-диагностический комплекс московского клинического научно-практического центра имени Логинова, инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ИКБ № 1, скоропомощные стационарные комплексы с вертолетными площадками на территории НИИ СП имени Склифосовского и ГКБ имени Боткина, 16 поликлиник по новому московскому стандарту и подстанция скорой медицинской помощи", – рассказал Загрутдинов ТАСС.
Он добавил, что уже в июне планируется открыть больницу с родильным домом в Коммунарке в ТиНАО.
18 апреля Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал № 3 детской городской поликлиники № 148 на Новочеркасском бульваре. Работы были начаты в январе прошлого года. Специалисты полностью перестроили здание, благодаря чему удалось выделить помещение для устройства кабинета ЛФК.
До этого сообщалось, что в Савеловском районе Москвы построят новую поликлинику. Она будет рассчитана на 320 посещений в смену. Все кабинеты медицинского учреждения будут оснащены современным оборудованием и мебелью, адаптированной под нужды маломобильных граждан. На территории медучреждения обустроят детскую площадку, велопарковки, высадят кустарники и деревья.
Собянин открыл еще три здания городских поликлиник после реконструкции
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