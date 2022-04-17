Столичные врачи пройдут программу повышения квалификации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве врачи общей практики пройдут программу повышения квалификации, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С этого года мы приступаем к масштабной и системной программе обучения врачей общей практики. Это и обучение по вопросам кардиологии, неврологии, офтальмологии, лор-патологии", – сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, врачи получат не только теоретические знания, но и практические навыки и умения, что повысит качество оказываемой медпомощи.

Ракова также рассказала, что столичные врачи будут проактивно контролировать состояние пациентов с хроническими заболеваниями. По ее словам, в настоящее время на учете с хроническими заболеваниями стоит 1,5 миллиона горожан.



"И с этого года мы начинаем новый проект – это проактивное диспансерное наблюдение этой категории пациентов в наших поликлиниках. Он позволяет индивидуально контролировать каждого пациента. И самое главное, видеть пациента в динамике", – рассказала заммэра.

Она пояснила, что это позволит контролировать развитие заболевания между приемами.

Ранее Ракова рассказала, что разработки столичных врачей в области искусственного интеллекта вошли в национальные стандарты по его использованию в клинической медицине.

По ее словам, принятые Росстандартом документы позволят повысить скорость внедрения данных технологий для помощи врачам в постановке диагнозов и лечении пациентов по всей России. В результате все регионы страны смогут улучшить качество диагностики заболеваний.

