Дольщики еще одного корпуса ЖК "Царицыно" начали получать ключи от квартир

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Дольщики корпуса №24 жилого комплекса "Царицыно" начали получать ключи от квартир. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.
"Управляющая компания приступила к выдаче ключей от квартир дольщикам корпуса №24 второй очереди проблемного ЖК "Царицыно", – отмечается в сообщении.
До этого корпус был передан застройщиком управляющей компании на обслуживание и эксплуатацию, благодаря чему удалось перейти к передаче гражданам жилья.
"Это важное и долгожданное событие как для дольщиков, так и для города, который, благодаря беспрецедентному решению мэра Москвы, за счет средств, выделенных из бюджета, завершает строительство объекта. Теперь, спустя несколько лет ожиданий, граждане смогут оформить квартиры в собственность и свободно ими распоряжаться", – заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Отмечается, что ключи дольщикам корпуса будут выдаваться посекционно. Всего корпус распределен на четыре секции.
Ранее сообщалось, что на севере столицы в эксплуатацию ввели башню Regents Park Tower (R3) в жилом квартале Prime Park. Объект находится по адресу Ленинградский проспект, дом 37/3. Всего жилой квартал состоит из девяти башен переменной этажности, которые соединены в нижнем уровне малоэтажными частями. На территории планируют разместить школы, детсады, магазины, рестораны, кафе, салоны красоты и другие объекты.
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