Одну из башен ЖК Prime Park ввели в эксплуатацию на севере столицы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На севере столицы в эксплуатацию ввели башню Regents Park Tower (R3) в жилом квартале Prime Park, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Уточняется, что башня находится по адресу Ленинградский проспект, дом 37/3.

"На данный момент новостройка получила все необходимые документы для начала процесса передачи ключей будущим жильцам", – приводит слова Войстратенко пресс-служба Мосгосстройнадзора.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что общая площадь здания переменной этажности от 38 до 42 этажей составляет примерно 48,6 тысячи квадратных метров. Там расположены 366 квартир и 109 хозяйственных кладовых.

Всего жилой квартал состоит из девяти башен переменной этажности, которые соединены в нижнем уровне малоэтажными частями. На территории планируют разместить школы, детсады, магазины, рестораны, кафе, салоны красоты и другие объекты.

Ранее в столичном районе Хорошёво-Мнёвники завершилось строительство жилого комплекса Wellton Towers. Он состоит из трех корпусов на 1 289 квартир, построенных на общем стилобате. Максимальная высота ЖК достигает 200 метров. В нем предусмотрен подземный паркинг на 758 машино-мест. На площади более семи тысяч квадратных метров откроют различные инфраструктурные объекты.

