Бочкарев: годовой план по вводу жилья в Москве выполнен почти наполовину

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве с начала этого года в эксплуатацию ввели более 3,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе более 2 миллионов квадратных метров жилья. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Таким образом, за четыре месяца годовой план выполнен уже на 42%", – отметил он.

По слова Бочкарева, на 45% выполнен годовой план по вводу в эксплуатацию жилой недвижимости.

Заммэра добавил, что также в городе появились 27 новых объектов коммерческой недвижимости, что обеспечивает дополнительные рабочие места. В эксплуатацию ввели объекты торговли, коммунально-складские и промышленные объекты, административно-деловые здания, коммунальные объекты.

Ранее Сергей Собянин рассказал о сохранении в полном объеме инвестиционной программы, намеченной на ближайшие три года. Мэр напомнил, что в столице в последнее время ведется активное строительство, создаются новые микрорайоны, вводится в эксплуатацию много жилья. Поэтому необходимо продолжать строительство детсадов, поликлиник, школ.

В конце марта Собянин выделил 10 миллиардов рублей на льготное кредитование строительных инвестиционных проектов. Средства предназначены для субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения. Благодаря городской программе инвесторы смогут продолжить реализацию ранее начатых проектов. Это, в свою очередь, позволит сохранить деловую активность и рабочие места.

Кроме того, правительство Москвы выделило 10 миллиардов рублей на финансирование аналогичной программы поддержки промышленности. В результате общий объем двух крупнейших программ льготного кредитования составит 20 миллиардов рублей.

