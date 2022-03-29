Собянин утвердил программу льготного кредитования строительных инвестпроектов

14:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев
Сергей Собянин выделил 10 миллиардов рублей на льготное кредитование строительных инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
Средства предназначены для субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения. Благодаря городской программе инвесторы смогут продолжить реализацию ранее начатых проектов. Это, в свою очередь, позволит сохранить деловую активность и рабочие места.
Ранее правительство Москвы выделило 10 миллиардов рублей на финансирование аналогичной программы поддержки промышленности. В результате общий объем двух крупнейших программ льготного кредитования составит 20 миллиардов рублей.
Ожидается, что это позволит привлечь в реальный сектор экономики до 200 миллиардов рублей кредитных ресурсов.
Ранее в Москве утвердили план мероприятий по стабилизации экономики в условиях санкций. По словам Собянина, утвержденный план охватывает все отрасли столичной экономики и социальной сферы. При этом по мере необходимости план будут пополнять новыми мерами поддержки бизнеса и граждан.
В частности, потерявшим работу гражданам, а также людям, столкнувшимся со снижением доходов и другой трудной жизненной ситуацией, окажут адресную помощь. На эти цели выделят 7 миллиардов рублей.
Также был утвержден план поддержки малого и среднего бизнеса в Москве. По данным мэра, предприниматели производят четверть валового регионального продукта, обеспечивают до 20% поступлений в городской бюджет и дают работу свыше четырем миллионам граждан.
Собянин выделил 10 млрд рублей на льготное кредитование строительных инвестпроектов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: