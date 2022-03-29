Собянин утвердил программу льготного кредитования строительных инвестпроектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

Сергей Собянин выделил 10 миллиардов рублей на льготное кредитование строительных инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Средства предназначены для субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения. Благодаря городской программе инвесторы смогут продолжить реализацию ранее начатых проектов. Это, в свою очередь, позволит сохранить деловую активность и рабочие места.

Ранее правительство Москвы выделило 10 миллиардов рублей на финансирование аналогичной программы поддержки промышленности. В результате общий объем двух крупнейших программ льготного кредитования составит 20 миллиардов рублей.

Ожидается, что это позволит привлечь в реальный сектор экономики до 200 миллиардов рублей кредитных ресурсов.

Ранее в Москве утвердили план мероприятий по стабилизации экономики в условиях санкций. По словам Собянина, утвержденный план охватывает все отрасли столичной экономики и социальной сферы. При этом по мере необходимости план будут пополнять новыми мерами поддержки бизнеса и граждан.

В частности, потерявшим работу гражданам, а также людям, столкнувшимся со снижением доходов и другой трудной жизненной ситуацией, окажут адресную помощь. На эти цели выделят 7 миллиардов рублей.

Также был утвержден план поддержки малого и среднего бизнеса в Москве. По данным мэра, предприниматели производят четверть валового регионального продукта, обеспечивают до 20% поступлений в городской бюджет и дают работу свыше четырем миллионам граждан.