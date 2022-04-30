Бочкарев: строительство кластера "Ломоносов" завершено почти наполовину

17:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Кластер "Ломоносов" инновационного научно-технологического центра МГУ имени М. В. Ломоносова "Воробьевы горы" готов практически наполовину, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"На территории инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" продолжается строительство флагманского кластера "Ломоносов". На сегодняшний день полностью готов конструктив здания, общая строительная готовность оценивается в 45%", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в настоящее время специалисты завершают работы по установке перегородок подземной автостоянки и устройству кирпичной кладки первого этажа. При этом более чем наполовину построен фасад объекта.
"Продолжаются работы по монтажу внутренних инженерных систем: система электроснабжения готова на четверть, ведется устройство систем водоснабжения и канализации, вентиляции и отопления", – отметил Бочкарев.
Ранее Сергей Собянин отмечал, что научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы" будет ведущим мировым кластером, в котором будут создавать новейшие технологические продукты в стране.
"Ломоносов" – это многофункциональный корпус, который должен быть введен в эксплуатацию в 2023 году, однако, как подчеркивал мэр, уже на сегодняшний день подано около 160 заявок от стартапов до ведущих IT-компаний, в том числе и выпускников МГУ, студентов, аспирантов
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