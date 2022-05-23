Около 160 семей переедут в дом по программе реновации в Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном районе Измайлово около 160 семей приступили к переезду в новое жилье по программе реновации, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Жители еще двух домов в ВАО 24 мая начнут переезжать в корпуса 1, 2, 3 и 4 новостройки по программе реновации по адресу Измайловский проезд, дом 5/1. Для них работает Центр информирования по расселению, расположенный на первом этаже новостройки, где можно получить консультации профильных специалистов и оформить документы на новую квартиру", – приводятся слова Левкина в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики и строительства.

Он уточнил, что равнозначные квартиры получат около 160 семей, проживающих в шаговой доступности на улице Никитинской в доме 19, корпусах 2 и 3.

Левкин напомнил, что ранее в мае начался переезд по программе реновации жителей из двух домов по улице Никитинской. По его словам, всего в этом районе планируется расселить 59 домов, в которых проживают 8,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском районе столицы введут в эксплуатацию по программе реновации три жилых корпуса. В настоящее время там завершен монтаж монолитных конструкций, ведутся работы по устройству фасадов и кровельные работы. 16 квартир оборудуют для маломобильных граждан, а входные группы для удобства в том числе мам с колясками расположатся вровень с землей.

