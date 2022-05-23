Около 160 семей переедут в дом по программе реновации в Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столичном районе Измайлово около 160 семей приступили к переезду в новое жилье по программе реновации, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
"Жители еще двух домов в ВАО 24 мая начнут переезжать в корпуса 1, 2, 3 и 4 новостройки по программе реновации по адресу Измайловский проезд, дом 5/1. Для них работает Центр информирования по расселению, расположенный на первом этаже новостройки, где можно получить консультации профильных специалистов и оформить документы на новую квартиру", – приводятся слова Левкина в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики и строительства.
Он уточнил, что равнозначные квартиры получат около 160 семей, проживающих в шаговой доступности на улице Никитинской в доме 19, корпусах 2 и 3.
Левкин напомнил, что ранее в мае начался переезд по программе реновации жителей из двух домов по улице Никитинской. По его словам, всего в этом районе планируется расселить 59 домов, в которых проживают 8,5 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что в Нижегородском районе столицы введут в эксплуатацию по программе реновации три жилых корпуса. В настоящее время там завершен монтаж монолитных конструкций, ведутся работы по устройству фасадов и кровельные работы. 16 квартир оборудуют для маломобильных граждан, а входные группы для удобства в том числе мам с колясками расположатся вровень с землей.
Строительство 20 домов по программе реновации началось в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: