Тринадцать домов ввели в эксплуатацию по программе реновации с января в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с января этого года в эксплуатацию ввели 13 домов, построенных по программе реновации. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в пять домов жильцы уже начали заезжать. Еще восемь новостроек планируют передать под заселение до конца 2022 года.

"Новостройки находятся в семи округах столицы. Больше всего стартовых домов – четыре – насчитывается в ЮАО, в СЗАО и ЗАО – три и два соответственно, в ТиНАО, ЮВАО, САО и СВАО – по одной такой новостройке", – приводятся слова Левкина в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики.

Он подчеркнул, что все квартиры имеют улучшенную отделку. В шаговой доступности от домов будут расположены магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, кружки и секции, которые откроются на первых этажах новостроек.

Левкин добавил, что в некоторых помещениях размещаются центры информирования, где горожане, чей переезд уже стартовал, могут проконсультироваться со специалистами и оформить необходимые документы для переезда.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что всего с начала реализации программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 189 домов площадью 2,5 миллиона квадратных метров. Благодаря введенному объему жилья более 85 тысяч горожан переедут в современные квартиры.