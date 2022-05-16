Третью новостройку по программе реновации передали под заселение в Обручевском районе

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Обручевском районе передали под заселение по программе реновации третью новостройку, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Речь идет о доме, расположенном на улице Обручева. Туда до конца мая начнет переезд 321 семья из четырех домов на улице Гарибальди.

По словам главы ведомства Сергея Левкина, программа реновации в Обручевском районе началась в 2021 году. В районе уже сданы 3 жилых дома, куда переехали или еще находятся в процессе переезда жители 7 домов. Всего в этом районе расселить должны 10 старых домов. В итоге в новые квартиры переедут 3,5 тысячи человек.

С 11 мая переехать в новые квартиры могут жители двух пятиэтажек на улице Гарибальди. Письма с предложениями равнозначного жилья по программе реновации уже направили 156 семьям, проживающим в доме 22, корпусах 1 и 2.

Осмотрев доступные варианты и предоставив согласие, граждане смогут начать оформление документов на новые квартиры. Позже в мае письма с предложениями квартир направят гражданам, проживающим на улице Гарибальди в доме 22, корпусе 3, и доме 26, корпусе 2.

Ранее сообщалось, что три первых жилых корпуса по программе реновации введут в эксплуатацию в Капотне в 2022 году. Здания будут переменной этажности.

Светлые фасады облицуют керамогранитом и клинкерной плиткой в бежевом, светло-кирпичном и жемчужно-сером цветах. Под домом будет расположена подземная автостоянка.

