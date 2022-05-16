Два дома передали под заселение по программе реновации в Очаково-Матвеевском

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Две новостройки передали под заселение в рамках программы реновации в Очаково-Матвеевском районе. Благодаря этому переехать в новые квартиры сможет 421 семья, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, новые дома располагаются по адресам улица Большой Очаковской, дом 35Б, и улица Веерная, дом 26А.

"Ранее в Очаково-Матвеевском был передан под заселение дом на улице Матвеевской, еще пять новостроек в этом районе находятся в проектировании", – добавил Бочкарев.

Он уточнил, что в новом корпусе, расположенном на улице Большой Очаковской, квартиры получат более 80 семей, проживающих в доме 45, корпусе 1, на одноименной улице. В свою очередь, в новостройку на улице Веерной сможет переехать 341 семья. Будущие новоселы проживают в доме 26, корпусе 2, и доме 28, корпусе 2, той же улицы, а также на улице Никулинской, доме 22.

Строительством домов в Очаково-Матвеевском занимался концерн "Крост". По словам гендиректора компании Алексея Добашина, новостройки были возведены в кратчайшие сроки – менее чем за три года.

"Это стало возможным в том числе благодаря использованию современных технологий и сокращению административных барьеров в строительстве. Новостройки по программе реновации соответствуют уровню домов комфорт-класса на рынке недвижимости Москвы. Участники программы получают новые квартиры с чистовой отделкой и могут заселяться сразу после получения ключей", – пояснил Добашин.

Он также добавил, что на последнем этаже дома на улице Большой Очаковской обустроены две эксплуатируемые террасы. Жители дома смогут использовать их как площадки для отдыха.

Ранее сообщалось, что в столице с начала реализации программы реновации введено в эксплуатацию 189 домов площадью 2,5 миллиона квадратных метров. Благодаря этому более 85 тысяч горожан переедут в современные квартиры. Построенные дома расположены во всех административных округах Москвы.

