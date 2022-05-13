В ЗАО начали заселять 24-ю новостройку по программе реновации

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Фонд реновации

В Очаково-Матвеевском начали заселять дом по программе реновации. Это 24-я новостройка, возведенная по программе в ЗАО. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что в новостройке 446 квартир. В шаговой доступности от дома находятся скверы и парки.

Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что 104 семьям из дома на Веерной улице несколько дней назад направили письма с предложениями равнозначных квартир.



"Сегодня жильцы уже могут осмотреть квартиры в новом соседнем корпусе и в случае согласия подать документы на оформление", – отметил Гаман.

В Очаково-Матвеевском подлежат расселению 67 жилых домов, в которых проживают 17 300 человек.

Ранее сообщалось, что жители двух домов в районе Царицыно начали переезд в новостройку на Каспийской улице по программе реновации. В расселяемых домах проживают 177 семей. Новый корпус введен в эксплуатацию в 2021 году, прилегающая к нему территория благоустроена, есть детские и спортивные площадки.

