Расселение двух домов по программе реновации началось в Царицыне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители двух домов в районе Царицыно начали переезд в новостройку на Каспийской улице по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В расселяемых домах проживают 177 семей. Новый корпус введен в эксплуатацию в 2021 году, прилегающая к нему территория благоустроена, есть детские и спортивные площадки.

"Для удобства новоселов на первом этаже нового дома открыт центр информирования, в котором можно получить консультации профильных специалистов и оформить документы на новые квартиры", – отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что у жителей есть возможность осмотреть предлагаемые варианты квартир и оформить документы в центре информирования по расселению.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве в настоящее время в процессе расселения по программе реновации находятся 268 домов, еще 192 дома полностью расселены.