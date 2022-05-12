Расселение двух домов по программе реновации началось в Царицыне

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жители двух домов в районе Царицыно начали переезд в новостройку на Каспийской улице по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В расселяемых домах проживают 177 семей. Новый корпус введен в эксплуатацию в 2021 году, прилегающая к нему территория благоустроена, есть детские и спортивные площадки.
"Для удобства новоселов на первом этаже нового дома открыт центр информирования, в котором можно получить консультации профильных специалистов и оформить документы на новые квартиры", – отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что у жителей есть возможность осмотреть предлагаемые варианты квартир и оформить документы в центре информирования по расселению.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве в настоящее время в процессе расселения по программе реновации находятся 268 домов, еще 192 дома полностью расселены.
Строительство 20 домов по программе реновации началось в Москве
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