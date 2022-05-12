Частные инвесторы построят в Москве более 860 тыс кв м недвижимости за 6 лет

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В комплексе экономической политики и имущественных отношений Москвы рассказали о планах на строительство жилой инфраструктуры и коммерческих объектов за счет частных инвестиций.
"С начала 2022 года частные инвесторы заключили с городом 13 дополнительных соглашений об изменении цели использования земельных участков. Они планируют в течение 6 лет построить на территории 36,6 гектара более 863 тысячи квадратных метров капитальных объектов", – сообщили в ведомстве.
Часть названного объема – 577 тысяч квадратных метров – отведены под жилье, в то время как коммерческие объекты составят 286,7 тысячи квадратных метров. Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что за изменение цели предоставления земельного участка инвесторы внесли в бюджет столицы 3 миллиарда рублей.
Землю у города можно арендовать с находящимися на ней строениями. Для строительства новых объектов или реконструкции старых требуется изменить цель использования территории с эксплуатации на строительство. В данном случае с городом заключается допсоглашение по аренде.
Плата за изменение вида разрешенного использования земли может осуществляться в рассрочку. С марта 2022 года действует антикризисная мера городских властей, позволяющая на 6 месяцев отсрочить платежи по такой рассрочке за II квартал 2022 года. Как заявил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, этой мерой воспользовались 97 арендаторов земельных участков.
Накануне стало известно о планах по реорганизации бывшей промзоны Южное Очаково в Москве. Там появится городское общежитие, а также новые промышленные предприятия и общественно-деловые объекты.
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