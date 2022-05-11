Жилой комплекс с соцобъектами появится в столичной промзоне Калошино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Жилой комплекс с социальными объектами построят в промышленной зоне Калошино в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.
"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу улица Монтажная, владение 8/24, строения 1–5, 7–13 (ВАО)", – говорится в сообщении.
По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, под застройку выделили земельный участок площадью 4,28 гектара. Там появится жилая застройка общей площадью 149 690 квадратных метров. 104 780 квадратных метров придется непосредственно на жилье, на остальной территории построят детский сад на 125 мест и школу на 250 мест.
В общей сложности в Калошине планируют возвести свыше 1 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье, предприятия, социальные объекты и паркинги.
Ранее сообщалось, что на территории бывшей промзоны Южное Очаково в Москве построят городское общежитие. Также там появятся новые предприятия и общественно-деловые здания. Реорганизация промзоны предоставит Москве свыше трех тысяч новых рабочих мест.
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