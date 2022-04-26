Бочкарев: около 12 тыс рабочих мест создадут в ходе реорганизации части промзоны Коровино

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В Дмитровском районе столицы создадут около 12 тысяч новых рабочих мест в ходе реорганизации части территории промышленной зоны Коровино, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, общая площадь промзоны составляет более 35 гектаров.
"Часть этой зоны планируется преобразовать через механизм комплексного развития территорий, что позволит создать для горожан около 12 тыс. новых рабочих мест", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.
Он также отметил, что на территории комплексного развития планируется возвести объекты промышленного и общественно-делового назначения.
Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, реализовать проект планируется до 2035 года. По его словам, в настоящее время готовится документация.
Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице в рамках проекта "Индустриальные кварталы" создадут 550 тысяч рабочих мест. По его словам, в рамках проекта уже заключено семь договоров с инвесторами. Так, будут преобразованы участки бывших промзон Октябрьское поле, Алтуфьево, Коровино, Кунцево, Братцево и недострой в Тропарево-Никулине.
Собянин сообщил о заключении еще двух договоров по проекту "Индустриальные кварталы"
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