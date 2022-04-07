Комплексная жилая застройка появится на территории промзоны Бутово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На территории промышленной зоны Бутово, которая находится на Варшавском шоссе, появится комплексная жилая застройка. Проект планировки территории одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК), сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Глава комитета Анастасия Пятова отметила, что на земельном участке площадью 81,27 гектара планируется разместить комплексную застройку общей площадью 777 490 квадратных метров. При этом на жилую застройку придется 472,6 тысячи квадратных метров, на нежилую – 304 890 квадратных метров.
"На долю объектов социального назначения отведено 41 260 квадратных метров, в их числе – детские сады на 550 мест и школы на 1 100 мест", – добавила Пятова.
Также там планируют создать общественно-деловые и спортивные объекты, объекты жилищно-коммунального и общественно-производственного назначения.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты приступили к строительным работам в рамках завершающегося этапа редевелопмента бывшей промышленной зоны Октябрьское поле. По словам Бочкарева, на завершающем этапе будут возведены детский сад и три жилых корпуса. Редевелопмент промзоны планируется завершить до конца 2024 года.
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