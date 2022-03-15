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Москва 24

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14:50

Зеленые зоны и экологические производства создадут на территории промзоны Алабушево

мэр Москвыгород

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Территорию бывшей промзоны Алабушево планируют преобразовать. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр Москвы объяснил, что сейчас на территории бывшей промзоны располагаются склады и автосервисы.

"Мы преобразуем территорию. Она оживет с появлением зеленых зон, спортобъектов, экологичных производств", – написал Собянин.

На новых предприятиях будут созданы почти 7 тысяч рабочих мест. Алабушево станет очередным проектом в рамках программы комплексного развития бывших промзон "Индустриальные кварталы".

"По сути, мы возвращаем в оборот заброшенные территории. На них появятся современная промышленность, жилье, рабочие места. Не меньше 50 садиков, 40 школ, около 30 спортивных объектов", – продолжил градоначальник.

В данный момент по программе "Индустриальные кварталы" оформлены пять договоров.

"Уже идут активные работы в бывших промзонах Кунцево, Октябрьское поле, Коровино и Алтуфьевское шоссе", – добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что строительство школы на 800 мест в бывшей промзоне Октябрьское поле планируют завершить в 2022 году. По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, основные монолитные работы на объекте уже завершены. В настоящее время к концу подходит работа по устройству перекрытия спортзала.

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