Городское общежитие построят в бывшей промзоне Южное Очаково

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городское общежитие возведут на территории бывшей промзоны Южное Очаково в Москве. Работы пройдут по проекту "Индустриальные кварталы", уточнили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"...на одном из участков бывшей промзоны Южное Очаково площадью около 13 гектаров появятся новые промышленные предприятия, а также общественно-деловые здания. Также недавно было принято решение построить здесь общежитие для городских нужд, к примеру для размещения сотрудников коммунальных служб", – заявил глава ведомства Владимир Ефимов.

По словам представителя мэрии, реорганизация промзоны предоставит Москве свыше трех тысяч новых рабочих мест. Общие вложения в проект превысят 20 миллиардов рублей при бюджетном эффекте в миллиард рублей в год.

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман заявил, что площадь застройки участка промзоны достигает почти 189 тысяч квадратных метров. Из них 135 тысяч квадратных метров отведут под экологичные производства, а 54 тысячи – для офисов, банков, кафе и магазинов.

Всего по проекту "Индустриальные кварталы" в бывшей промзоне Южное Очаково планируют преобразовать три территории. В дальнейшем реорганизацией смогут заняться владельцы участков, город или победитель открытых торгов.

Данная инициатива рассчитана на возрождение фактически заброшенных городских территорий. Первый такой проект начали реализовывать в бывшей промзоне Октябрьское поле в 2020 году. Строительство там планируют завершить к 2024 году.

Ранее сообщалось, что на территории бывшей промзоны Кунцево в Москве построят колледж и городской архив. Кроме того, проектом предусмотрено размещение современных предприятий и общественно-деловых зданий.

