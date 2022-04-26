Комплекс по производству окон и дверей планируется построить в промзоне в Выхине-Жулебине

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В промзоне в районе Выхино-Жулебино планируется организовать производственный комплекс. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Производственный комплекс планируется построить в промышленной зоне на улице Ферганской. Появление нового предприятия создаст дополнительные рабочие места для москвичей", – отмечается в сообщении.

Возведение объекта предлагается вести за счет инвестора. Участок площадью около 3,3 тысячи квадратных метров находится в Сормовском проезде, владении 13. Уточняется, что до этого Сергей Собянин утвердил проект внесения изменений в правила землепользования и застройки этого участка.

"Этот проект будет реализовываться за счет инвестора, а на производстве в будущем появится около 200 новых рабочих мест", – отметила руководитель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

По ее словам, возведение и деятельность предприятия будут вестись на новом оборудовании, поэтому производство не будет доставлять неудобство горожанам.

На участке собираются построить здания высотой не более 25 метров. Производить на предприятии будут окна и двери. Согласно плану, возведение объекта закончат до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что на территории промышленной зоны Бутово, которая находится на Варшавском шоссе, появится комплексная жилая застройка. Там планируют создать общественно-деловые и спортивные объекты, объекты жилищно-коммунального и общественно-производственного назначения.