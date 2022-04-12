Реставрация здания конторы правления суконной фабрики Кожевникова завершена в Свиблове

12:51
Фото: пресс-служба Мосгосстройнадзора
Специалисты завершили реставрацию конторы правления суконной фабрики Кожевникова, которая является выявленным объектом культурного наследия. Здание находится на территории жилого квартала "Life – Ботанический сад – 2" в районе Свиблово, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
"Выявленный объект культурного наследия был отреставрирован и реконструирован с учетом потребностей жителей района. По результатам итоговой проверки застройщику выдано заключение о соответствии строения требованиям проектной документации", – приводятся слова Войстратенко в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.
Как рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, в здании, расположенном по адресу улица Сельскохозяйственная, дом 32, планируют разместить предприятие общественного питания.
По ее словам, специалистам удалось воссоздать трехъярусную башню-каланчу со шпилем в соответствии с историческими аналогами по архивным данным. Также застройщик по историческим чертежам установил колокол. На фасаде цокольного этажа оставили три открытых неоштукатуренных участка исторической кладки. Верхняя часть башни-каланчи облицована деревом, а фонари, цоколь ограды выполнены из белокаменных блоков.
"Это не первый исторический объект, который девелопер восстановил в рамках проекта "Life – Ботанический сад – 2". В 2020 году инвестор завершил реставрацию и приспособление еще одного выявленного объекта культурного наследия – корпуса для машины Берта на территории промзоны Свиблово – под детский сад. Образовательное учреждение, рассчитанное на 120 детей, уже функционирует", – пояснила Пятова.
Она добавила, что, помимо строительства жилья и социальной инфраструктуры, девелопер благоустроил расположенный рядом участок набережной реки Яузы.
Ранее сообщалось, что власти Москвы приняли ряд мер, которые направлены на облегчение работы с памятниками архитектуры в санкционных условиях. В частности, на 12 месяцев были продлены разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, сроки действия которых истекают 31 декабря 2022 года.
Также были сокращены сроки выдачи разрешений на проведение противоаварийных и ремонтных работ с 30 до 10 рабочих дней, а на проведение работ по реставрации, приспособлению и научно-исследовательских работ – с 15 до 10 рабочих дней.
За 11 лет в Москве отреставрировали 1 797 памятников архитектуры. В частности, работы затронули свыше 120 произведений монументального искусства, а также около 480 архитектурно-художественных надгробий и объектов исторического и воинского некрополя.
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