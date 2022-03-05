Жилой дом 1972 года на Большой Грузинской улице капитально отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Согласована проектная документация на проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома на Большой Грузинской улице, 40, корпусе 2, сообщает пресс-служба Москомэкспертиза.

По словам главы ведомства Валерия Леонова, речь идет о девятиэтажном здании, построенном в 1972 году. Предполагается отремонтировать наружные стены, цоколь балконов и кровлю. Также планируется восстановить входные группы, чердак, подвал, подъезды и мусорокамеры.

Проектная документация предусматривает обновление системы мусороудаления, частичную замену окон и дверей. Также запланирован ремонт отдельных участков плит перекрытия над подземной частью здания, восстановление плит лоджий, демонтаж старых и устройство новых ограждений лоджий с последующей заменой экранов.

Запланировано частично обновить системы водоснабжения, водоотведения и отопления. Когда работы завершатся, пройдет восстановительный ремонт по всему объему здания. Существующая планировка жилых помещений сохранится.

Ранее сообщалось, что в Мещанском районе завершился капитальный ремонт исторического здания, расположенного на Кузнецком Мосту, 19, строении 1. Здание представляет собой старинный четырехэтажный особняк 1886 года постройки с двумя подъездами и только семью квартирами.

Дом является выявленным объектом культурного наследия. Работы прошли в рамках программы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Ремонт коснулся всех инженерных систем и конструктивных элементов.