Дом причта Иерусалимского патриаршего подворья отремонтировали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице завершился капитальный ремонт дома причта Иерусалимского патриаршего подворья, построенного в 1905 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Пятиэтажное здание с надстройкой расположено по адресу: Филипповский переулок, дом 18. Оно выполнено в стиле модерн.
В ходе работ специалисты отреставрировали все декоративные элементы, привели в порядок кирпичную кладку, отштукатурили стены и вернули им первоначальный цвет. Слаботочные провода убрали в короба, а двери заменили на деревянные, соответствующие историческому облику постройки.
Кроме того, системы водоотведения и водоснабжения были приведены в соответствие современным стандартам.
Ранее председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов сообщил, что в столичном районе Лефортова капитально отремонтируют кинотеатр "Спутник". После всех работ в здании расположится современный кинокомплекс из четырех кинозалов.
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