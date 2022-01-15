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Город

10:24

Кинотеатр "Спутник" отремонтируют на юго-востоке Москвы

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В кинотеатре "Спутник" на Солдатской улице в столичном районе Лефортово проведут капитальный ремонт. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

"На данный момент здание несколько устарело как в эстетическом смысле, так и в техническом. После ремонтных работ в составе кинотеатра появится современный кинокомплекс из четырех кинозалов", – сказал Леонов, отметив, что кинотеатр всегда был одним из любимых мест жителей района.

Уточняется, что соответствующая проектная документация уже согласована. В рамках работ планируется заменить кровлю здания, а также окна и двери, отремонтировать пол и кирпичные перегородки, обновить внутреннюю отделку. Водосточная система будет приведена в соответствие современным стандартам.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в 2021 году в Москве завершили реконструкцию восьми советских кинотеатров. Три из них – "Саяны", "София" и "Янтарь" – уже введены в эксплуатацию.

В Москве за два года реконструируют 15 старых кинотеатров

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