Архитектурно-художественную подсветку обновили на Большом Каменном мосту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили архитектурно-художественную подсветку на Большом Каменном мосту. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



По его словам, все светодиодные элементы очистили от загрязнений, а поврежденные светильники заменили новыми.

Всего подсветка включает в себя 1 276 элементов. Это 912 линейных светильников, выполняющих декоративную функцию, 268 прожекторов, подсвечивающих металлическую конструкцию сооружения, 80 приборов, освещающих проезжую часть на Софийской и Кремлевской набережных, 16 элементов, обеспечивающих подсветку гранитных пьедесталов.

Архитектурно-художественной подсветкой мост оборудовали в 2014 году. Специалисты специально разработали концепцию освещения, которая подчеркивает красоту и особенность сооружения.

Заммэра также напомнил, что ремонт моста был проведен всего за один год.

"Сооружение фактически пересобрали заново, обновили все основные конструкции, бетонное основание, дорожное покрытие, отреставрировали гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что на время проведения работ мост продолжал функционировать и полностью не закрывался.

Большой Каменный мост открылся после капитального ремонта в августе 2021 года. Он является одной из главных артерий центра города. За 80 лет непрерывной эксплуатации сооружение ни разу капитально не ремонтировали. На его конструкциях появились трещины, опоры обветшали, в некоторых местах разрушились деформационные швы и гранитная облицовка. По оценкам экспертов, ресурс долговечности части элементов составлял не более двух-трех лет.

Проект капитального ремонта разработали в 2019 году, а уже в июле 2020-го начались работы. Чтобы вернуть мосту исторический облик, пришлось его практически пересобрать – специалисты отреставрировали чугунные элементы ограждения и воссоздали исторические дубовые витражи.

