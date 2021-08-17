Видео: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Москвичам показали, как ремонтировали Большой Каменный мост, который является объектом культурного наследия. На видео показано, как специалисты в круглосуточном режиме трудились над объектом.

Капитальный ремонт длился четыре месяца. Сооружение фактически заново собрали, при этом движение транспорта и пешеходов не останавливалось.

"Благодарим наших специалистов за колоссальный труд. Они круглосуточно, в любых погодных условиях – и в рекордные снегопады, и в аномальные морозы, и в экстремальную жару – трудились на объекте, чтобы завершить работы в срок", – рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Большой Каменный мост открылся после капитального ремонта. По словам мэра, работы шли 14 месяцев, при этом движение транспорта и пешеходов не перекрывалось. Он отметил, что специалисты старались закончить работы намного раньше срока, так как БКМ является "ключевой транспортной артерией в центре".

Капитальный ремонт Большого Каменного моста – это часть большой программы по повышению надежности инженерных сооружений Москвы, добавил глава города. За последние годы обновили несколько сотен мостов, тоннелей, пешеходных переходов, и эта работа продолжается.

Работы на инженерном сооружении начались в июле 2020 года, одновременно в них были задействованы до 250 человек и более 50 единиц различной строительной техники. Сергей Собянин в ходе осмотра работ на Большом Каменном мосту заявил, что ремонт планируется завершить до конца 2021 года. Мэр отметил, что мост надо разобрать полностью и собрать уже из новых деталей и конструкций, провести замену металлоконструкций и железобетонных перекрытий.