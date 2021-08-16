Собянин рассказал о развитии и достижениях московских археологов

За последние 10 лет московские археологи нашли около 60 тысяч ценных артефактов. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

Крупные археологические открытия обнаружили в Зарядье. Там нашли уникальный клад – 34 тысячи серебряных копеек XV-XVII веков.

До конца этого года работы развернутся в Москве на более чем 800 площадках.

Собянин уточнил, что все археологические находки, имеющие историческую ценность, передаются в Музей Москвы. Кроме того, в столице были созданы 26 археологических музеев под открытым небом, 16 из которых появились в последние 10 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.