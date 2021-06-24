Московские археологи закончили реставрацию находок, обнаруженных на Биржевой площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные археологи закончили реставрацию одного из крупнейших собраний археологических находок XIV–XVIII столетий, обнаруженных в 2017 году на Биржевой площади.
Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Как рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, артефакты готовы к передачи в городской музейный фонд.
"Это более 900 артефактов, из которых около 400 – это предметы вооружения и военного обмундирования. Также в коллекцию вошло более тысячи фрагментов керамики", – отметил он.
Среди находок также есть предметы личного быта – деревянные кубки, коромысло, чаша из цветного металла с арабской надписью, ключи, фрагменты изделий из кожи, крестики и образки. Последним, отмечают специалисты, понадобилась более тщательная и бережная реставрация. В порядок приведены и серебряные монеты XIV–XV.
В коллекции также есть артефакты, относящиеся к ювелирному делу – керамические тигли, ювелирный молоточек и наковальня. По мнению специалистов, в XVIII столетии на месте нынешней Биржевой площади была ювелирная мастерская
Ранее на территории Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде археологи обнаружили восемь артефактов XVI столетия.
Мостовую XIX века нашли при реставрации памятника на Красной площади
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