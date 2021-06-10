В Москве стало меньше черных копателей

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В Москве стало значительно меньше черных копателей. Об этом сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Он отметил, что проблема несанкционированных раскопок больше не стоит остро. В историческом центре проводить подобные работы невозможно, так что нарушения случаются лишь на присоединенных территориях. Разбираться с ними помогают сотрудники правоохранительных органов.
"Мне кажется, что по количеству нарушений и по объему изъятого проблема идет на спад", – сказал Емельянов.
Глава Мосгорнаследия пояснил, что для желающих заняться археологией москвичей существуют легальные способы это сделать. Для этого нужно пойти волонтером в группу к профессиональным исследователям.
Ранее сообщалось о начале нового археологического сезона в столице. В 2021 году специалисты будут вести полевые работы более чем на 800 площадках. Две трети из них находятся на территории ТиНАО.
Мостовую XIX века нашли при реставрации памятника на Красной площади
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