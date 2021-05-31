Археологи нашли в Москве около 60 тыс артефактов за последние 10 лет

Фото: Москва 24/Александр Авилов

За последние 10 лет археологи столицы сделали порядка 60 тысяч находок, сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

В основном артефакты находят во время работ по комплексному благоустройству. Например, при замене газовых коммуникаций на Пречистенке была обнаружена шахматная фигура времен Ивана Грозного.

В Вознесенском переулке археологи обнаружили медные монеты XVIII века, а во время благоустройства Тверской улицы нашли инструмент фальшивомонетчика времен царя Алексея Михайловича.

В Соймоновском проезде археологи обнаружили кремневый наконечник дротика эпохи неолита, а у Сретенского монастыря – надгробие жены соратника Петра I князя Прозоровского Анны Ртищевой.

В начале мая на востоке Москвы археологи обнаружили оружие времен Великой Отечественной войны. Штык-нож нашли в траншее на Малой Семеновской улице в ходе археологических наблюдений при прокладке инженерных коммуникаций.

В конце апреля этого года во время работ по прокладке коммуникаций в Пересветовом переулке были обнаружены посуда и аптечные флаконы конца XIX – начала XX века.