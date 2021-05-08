Штык-нож от винтовки обнаружили археологи на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На востоке Москвы археологи обнаружили оружие времен Великой Отечественной войны. Штык-нож нашли в траншее на Малой Семеновской улице в ходе археологических наблюдений при прокладке инженерных коммуникаций. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Накануне Дня Победы столичные археологи нашли настоящего боевого свидетеля военного времени – штык-нож самозарядной винтовки Токарева СВТ-40 образца 1940 года в ножнах. Сказать, как именно оружие попало в культурный слой, сейчас сложно. После окончания Великой Отечественной войны самозарядные винтовки Токарева и их модификации были признаны устаревшими, значительное количество оружия адаптировали к гражданскому использованию", – отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Уточняется, что объект мог применяться с самозарядной винтовкой и карабином системы Токарева СВТ-40, а также с автоматической винтовкой системы Токарева образца АВТ-40. Длина штык-ножа составляет 360 миллиметров.

По мнению экспертов, оружие могло быть произведено на заводах в Туле, Ижевске или Коврове. Для того чтобы точно определить место производства, необходимо удалить ржавчину с предмета и найти производственную метку.

При этом ножны, в которых находился штык-нож, были изготовлены не в СССР. После реставрации предметы могут передать в музейные фонды.



Ранее в Пересветовом переулке во время работ по прокладке коммуникаций были обнаружены посуда и аптечные флаконы конца XIX – начала XX века.

