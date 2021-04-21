Археологи обнаружили скребницу XVII века в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Конскую скребницу XVII века обнаружили столичные археологи на улице Петровке у дома 17. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По мнению специалистов, ранее недалеко от места находки располагалась конюшня. Уточняется, что скребница – это железная щетка для чистки и расчесывания лошадей.

"Скребница была очень нужным инструментом в конюшне. Для того чтобы запрячь лошадь, ее сначала нужно было обязательно почистить. Любая пыль и грязь, скопившаяся в шерсти животного, приводила к потертостям и даже к открытым ранам в местах соприкосновения с упряжью", – поделился глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что найденный предмет отреставрируют и передадут в один из городских музеев.

Ранее в Музее истории столичного зоопарка открылась выставка "Самоварный ключ и помадные баночки: археологические находки на территории Московского зоопарка". В экспозиции представлены 50 предметов, найденных на территории зоопарка в 2020 году.

