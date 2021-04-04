Обнаруженные на Китай-городе находки археологов передадут в Музей Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Свыше 20 археологических артефактов XII–XV веков, обнаруженных исследователями на улице Ильинке в центре столицы, будут переданы в коллекцию Музея Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.
"Среди артефактов есть височные кольца вятичей, женские обереги-лунницы, а также перстни и стеклянные браслеты, одна из самых древних валют человечества – ракушки каури, пряслица, которые тоже могли заменять монеты, а также фрагменты домонгольской керамики. Все они были обнаружены на улице Ильинке (на территории Китай-города) при проведении археологических исследований. Предметы и украшения относятся к XII–XV векам", – заявил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в сообщении.
Он отметил, что все находки были обнаружены в течение последних трех лет, после чего они претерпели реставрацию.
Историки полагают, что артефакты могут быть свидетельством того, что поселение, существовавшее на месте Москвы до ее основания, было социально и экономически развитым. Этому способствовала близость Москвы реки, благодаря которой жители поселения могли вести торговлю и транспортное сообщение с другими городами Древней Руси.
Ранее в столичном Главархиве рассказали об истории строительства новых веток и участков Сокольнической, Калужско-Рижской и Филевской линий московского метро, которое было предпринято в 1957 году.
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