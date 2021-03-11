В Музее Москвы установили контейнер для сбора ненужной одежды

Фото: пресс-служба Музея Москвы

Контейнер для сбора ненужной одежды установили в Музее Москвы. Собранные вещи направят на переработку или людям из социально незащищенных групп, сообщили в пресс-службе музея.

"В здании музея временно установлен контейнер фонда "Второе дыхание", который принимает ненужные вещи, передает их людям из социально незащищенных групп или перерабатывает", – говорится в сообщении.

Уточняется, что сдаваемые вещи должны быть сухими и чистыми. Не принимаются ношеные носки, колготки, нижнее белье и купальники.

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