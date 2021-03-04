Более 44,5 тыс новогодних деревьев отправили на переработку в этом году в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За семь недель москвичи сдали на переработку и утилизацию более 44,5 тысячи елей, пихт и сосен, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Речь идет о деревьях, украшавших дома москвичей в новогодние праздники.

Всего в городе работали 549 пунктов приема деревьев, и еще один пункт – в ближайшем Подмосковье. Таким образом, почти все желающие могли сдать на переработку новогодние деревья прямо в своем районе.

Из древесины сделали 180 кубометров щепы, которую в течение года будут использовать как покрытие для тропинок и дорожек в парках, для обустройства экологических троп и в качестве покрытия для пола в вольерных комплексах.

В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что "Елочный круговорот" проводится с 2016 года, главная цель этой акции – не только забота о чистоте и экологии, но и формирование привычки у горожан ответственно подходить к раздельному сбору отходов.

"Москвичи традиционно поддерживают эту работу и помогают городу. Например, из 549 пунктов приема деревьев, которые мы открыли в 2021 году, 112 появились по итогам голосования на портале "Активный гражданин", их выбрали жители", – говорится в сообщении.

Самыми активными в этом году оказались жители Южного административного округа. Они сдали на переработку более семи тысяч деревьев. В Северном округе сдали свыше шести тысяч деревьев. Замыкает тройку лидеров Юго-Западный АО – чуть менее шести тысяч человек.

Всего за шесть лет действия акции в пункты приема сдали 131,8 тысячи елей, сосен и пихт.

Ранее сообщалось, что из семян главной новогодней елки России будут выращены новые деревья.

