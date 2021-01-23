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Общество

16:15

Из семян главной новогодней елки России вырастят новые деревья

общество

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Главную новогоднюю елку России в субботу, 23 января, увезли с Соборной площади Кремля, из ее семян будут выращены новые деревья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря управляющего делами президента Елену Крылову.

Она отметила, что снятие и упаковка более тысячи игрушек и почти двух километров гирлянд заняло несколько дней.

"Ель традиционно будет направлена на переработку", – заявила Крылова.

Также с елки были сняты шишки, из семян которых планируется прорастить новые деревья.

Главную новогоднюю елку привезли из Наро-Фоминска в Москву 11 декабря. Высота елки составляет 25 метров.

Как сообщалось, в Москве работают свыше 500 пунктов приема новогодних елок под утилизацию. Они будут работать до 20 февраля в рамках акции "Елочный круговорот".

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