Более 50 тысяч новогодних елок сдали москвичи на утилизацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 50 тысяч новогодних елей сдали москвичи во время акции "Елочный круговорот – 2020", сообщил заммэра Москвы по вопросах ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Акция "Елочный круговорот" завершена. В этом году москвичи сдали на переработку 51 813 новогодних елей, что почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом", – отметил заммэра.

По словам Бирюкова, в 2020 году для горожан организовали более 440 пунктов приема новогодних елей, передает портал мэра и правительства Москвы.

Основная цель акции – это привлечь внимание к теме раздельного сбора мусора, а также научить горожан правильно утилизировать новогодние ели. Собранные деревья перерабатывают для дальнейшего использования в сельском хозяйстве, оборудовании вольеров для животных и создании экологических троп.